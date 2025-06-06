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Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»

Карло Анчелотти стремится вернуть лидерство сборной Бразилии в мировом футболе.

Бразильцы в гостях сыграли вничью с Эквадором (0:0) в отборе ЧМ-2026. Итальянец провел свой первый матч на посту главного тренера «селесао». 

«Наша цель – пройти отбор, побороться на чемпионате мира и попытаться вывести Бразилию на лидирующие позиции в мировом футболе.

Такова наша цель, и мы будем бороться за ее достижение», – заявил главный тренер бразильской сборной.

Анчелотти о 0:0 с Эквадором: «Бразилия провела хороший матч, но в атаке могла сыграть лучше. На таком поле было нелегко»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ge Globo
logoСборная Бразилии по футболу
logoКарло Анчелотти
logoЧМ-2026
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
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