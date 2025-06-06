Дуду: «Если бы Газзаев сбривал усы после каждого завоеванного трофея, то давно ходил бы без них»

Дуду вспомнил об обещании Валерия Газзаева сбрить усы после победы в Кубке УЕФА-2005.

— Самая легендарная история про ЦСКА и Кубок УЕФА — как за месяц до победы Газзаев пообещал сбрить усы, если команда выйдет в финал. Вы об этом знали?

— Конечно! Всегда шутили над Валерием Георгиевичем: «Сбрейте усы!» Правда, если бы он делал это после каждого завоеванного трофея, то давно ходил бы без них, ха-ха! Честно, не представляю Газзаева без усов, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.