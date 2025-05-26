Феррейра про обещание Газзаева сбрить усы в случае победы в Кубке УЕФА: «Сказал, что жена не позволила ему это сделать»
Осмар Феррейра вспомнил обещание Валерия Газзаева сбрить усы.
«Мы все помним очень известную историю, когда Валерий Георгиевич пообещал, что, если мы выиграем Кубок УЕФА, он сбреет усы.
Но он сказал, что жена не позволила ему это сделать, ха-ха», – вспомнил экс-полузащитник армейцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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