Феррейра о Газзаеве в ЦСКА: «Очень строгий тренер, как полицейский! Много кричал, иногда был агрессивным. Но он заботился о нас как о детях»
Осмар Феррейра сравнил Валерия Газзаева с полицейским.
Аргентинский полузащитник выступал за ЦСКА с 2004 по 2007 год.
«Он был очень строгим тренером, как полицейский! Всегда требовательным. Много кричал, иногда был агрессивным.
Но он делал для нас все, по-настоящему заботился, как о детях. Он был главным тренером, тренером по физподготовке, отцом и одновременно братом», – сказал бывший футболист ЦСКА.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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