Феррейра о Газзаеве в ЦСКА: «Очень строгий тренер, как полицейский! Много кричал, иногда был агрессивным. Но он заботился о нас как о детях»

Осмар Феррейра сравнил Валерия Газзаева с полицейским.

Аргентинский полузащитник выступал за ЦСКА с 2004 по 2007 год.

«Он был очень строгим тренером, как полицейский! Всегда требовательным. Много кричал, иногда был агрессивным.

Но он делал для нас все, по-настоящему заботился, как о детях. Он был главным тренером, тренером по физподготовке, отцом и одновременно братом», – сказал бывший футболист ЦСКА .

Вагнер Лав о Газзаеве: «Более жесткого тренера в моей жизни не было. Благодаря его работе ЦСКА смог выиграть трофеи»