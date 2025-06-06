«Реал» и Мастантуоно согласовали контракт до 2031 года. Хавбек «Ривера» ищет дом в Мадриде и присоединится к команде после КЧМ
Франко Мастантуоно согласовал контракт с «Реалом» до 2031 года.
Как сообщает TyC Sports, трансфер 17-летнего хавбека «Ривер Плейт» в «Мадрид» за 45 млн евро станет рекордной продажей в истории аргентинского футбола.
Мастантуоно уже подыскивает себе дом в столице Испании, утверждает Madrid Xtra со ссылкой на ESPN Argentina.
По данным источника, дебютант сборной Аргентины присоединится к «Реалу» сразу после клубного чемпионата мира.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TyC Sports
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