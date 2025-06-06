«Реал» и Мастантуоно согласовали контракт до 2031 года. Хавбек «Ривера» ищет дом в Мадриде и присоединится к команде после КЧМ

Франко Мастантуоно согласовал контракт с «Реалом» до 2031 года.

Как сообщает TyC Sports, трансфер 17-летнего хавбека «Ривер Плейт » в «Мадрид » за 45 млн евро станет рекордной продажей в истории аргентинского футбола.

Мастантуоно уже подыскивает себе дом в столице Испании , утверждает Madrid Xtra со ссылкой на ESPN Argentina.

По данным источника, дебютант сборной Аргентины присоединится к «Реалу» сразу после клубного чемпионата мира.