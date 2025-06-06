17-летний Мастантуоно – самый юный дебютант Аргентины в официальном матче

Хавбек сборной Аргентины Франко Мастантуоно вышел на замену в матче отбора ЧМ-2026 с Чили (1:0) на 84-й минуте.

Таким образом, в возрасте 17 лет и 295 дней полузащитник «Ривер Плейт» стал самым юным игроком, дебютировавшим за «альбиселесте» в официальной игре.

С учетом товарищеских матчей рекордсмен – Диего Марадона, проведший первую игру за сборную Аргентины, когда ему было 16 лет и 3 месяца.

Сообщалось , что Мастантуоно близок к переходу в «Реал».