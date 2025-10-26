Слишкович ответил Талалаеву, заявившему, что ему нравилось играть против Владимира: «Он думает, что станет выше других, унижая их. Это так не работает. Мозг должен быть быстрее языка»

Владимир Слишкович ответил на провокационную реплику Андрея Талалаева.

Ранее тренер «Балтики» заявил : «Нравится работать против иностранных тренеров – чем их больше, тем легче нам. Очень любил играть против Слишковича , против Станковича – 3:0 обыграли «Спартак».

– Вам не кажется, что это как-то с издевкой [сказано]? Как бы демонстрирует, что ему легко.

– Как я на это смотрю: так он унижает, например, Черчесова. Потому что три раза моя команда играла против Черчесова: два раза выиграли, один раз – ничья. Ты унижаешь Черчесова , раз ты можешь обыграть Слишковича, а Черчесов не может.

Надо выключить мозг иногда. Мозг должен быть быстрее языка. Надо осторожно говорить.

Не играет тренер – играют игроки. Уровень команд не всегда одинаковый. Моя первая игра в «Спартаке» – 5:1 с «Ростовом » Карпина . Значит, Карпин и Черчесов – маленькие тренеры?

Ты унижаешь своих коллег. Ты думаешь, что, унижая других, ты станешь выше [других]. В футболе это так не работает, не работает так в жизни. Мы должны подавать пример. Спортсмены должны быть примером. Тренер – картинка клуба, – сказал бывший тренер «Спартака » и «Оренбурга».