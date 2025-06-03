«Реал» начал переговоры с окружением Мастантуоно (TNT Sports)

«Реал» работает над трансфером Франко Мастантуоно.

Ранее сообщалось , что «ПСЖ» лидирует в борьбе за 17-летнего вингера «Ривер Плейт», а тренер Луис Энрике уже несколько раз общался с игроком.

По данным TNT Sports, «Мадрид » начал переговоры с окружением Франко и запросил информацию о том, на каких условиях возможна сделка.

За «Ривер Плейт » Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь .