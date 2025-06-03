«Реал» начал переговоры с окружением Мастантуоно (TNT Sports)
«Реал» работает над трансфером Франко Мастантуоно.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» лидирует в борьбе за 17-летнего вингера «Ривер Плейт», а тренер Луис Энрике уже несколько раз общался с игроком.
По данным TNT Sports, «Мадрид» начал переговоры с окружением Франко и запросил информацию о том, на каких условиях возможна сделка.
За «Ривер Плейт» Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TNT Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости