Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
Франко Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что французский клуб является главным претендентом на 17-летнего вингера «Ривер Плейт».
«Реал» проявлял интерес к Мастантуоно и раньше, но не хотел платить за игрока 45 млн евро. Мадридцы начали общаться с окружением футболиста.
По данным The Athletic, нападающий заинтересован в трансфере в «Реал», а не в «ПСЖ».
В текущем сезоне Мастантуоно провел 19 матчей за «Ривер Плейт» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до лета 2026 года.
«Реал» контактирует с агентами Мастантуоно на случай ухода Родриго. «Ривер» потребует за 17-летнего хавбека не менее 45 млн евро
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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