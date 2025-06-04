Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)

Франко Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что французский клуб является главным претендентом на 17-летнего вингера «Ривер Плейт ».

«Реал » проявлял интерес к Мастантуоно и раньше, но не хотел платить за игрока 45 млн евро. Мадридцы начали общаться с окружением футболиста.

По данным The Athletic, нападающий заинтересован в трансфере в «Реал», а не в «ПСЖ ».

В текущем сезоне Мастантуоно провел 19 матчей за «Ривер Плейт» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Реал» контактирует с агентами Мастантуоно на случай ухода Родриго. «Ривер» потребует за 17-летнего хавбека не менее 45 млн евро