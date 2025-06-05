  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Саудовский клуб давал 70 млн фунтов «Вест Хэму» за Кудуса и в 3+ раза был готов увеличить зарплату игрока, но хавбек отказал
2

Саудовский клуб давал 70 млн фунтов «Вест Хэму» за Кудуса и в 3+ раза был готов увеличить зарплату игрока, но хавбек отказал

Мохаммед Кудус отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии.

Саудовский клуб был более чем в три раза увеличить зарплату 25-летнего полузащитника «Вест Хэма», но ганец отказался от трансфера.

При этом «Вест Хэм» мог получить за Мохаммеда около 70 млн фунтов, сообщает Sky Sports News.

Ранее утверждалось, что подписать игрока хотел «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

В этом сезоне Кудус забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports News
logoМохаммед Кудус
logoАль-Наср Эр-Рияд
деньги
возможные трансферы
logoВест Хэм
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» предложили Кудуса, отступные вингера «Вест Хэма» – 85 млн фунтов для клубов АПЛ. «Молотобойцам» интересны Санчес и Дьюзбери-Холл
55 июня, 17:45
«Аль-Наср» готов предложить «Вест Хэму» 100 млн евро за Кудуса. Диас, Митома и Семеньо тоже интересны клубу
823 апреля, 23:02
«Аль-Наср» Роналду готов предложить 84 млн фунтов за Кудуса. Хавбек «Вест Хэма» открыт к переходу
1527 марта, 21:33
«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Кудусом. «Вест Хэм» потребует 85 млн фунтов отступных (Daily Mail)
1415 ноября 2024, 08:57
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
350 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
1сегодня, 04:10
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
8сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
12сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
18сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
6сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
52вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
15 минут назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
230 минут назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
2сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
3сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06
Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»
9вчера, 21:53