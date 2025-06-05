Саудовский клуб давал 70 млн фунтов «Вест Хэму» за Кудуса и в 3+ раза был готов увеличить зарплату игрока, но хавбек отказал
Мохаммед Кудус отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии.
Саудовский клуб был более чем в три раза увеличить зарплату 25-летнего полузащитника «Вест Хэма», но ганец отказался от трансфера.
При этом «Вест Хэм» мог получить за Мохаммеда около 70 млн фунтов, сообщает Sky Sports News.
Ранее утверждалось, что подписать игрока хотел «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
В этом сезоне Кудус забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports News
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