Саудовский клуб давал 70 млн фунтов «Вест Хэму» за Кудуса и в 3+ раза был готов увеличить зарплату игрока, но хавбек отказал

Мохаммед Кудус отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии.

Саудовский клуб был более чем в три раза увеличить зарплату 25-летнего полузащитника «Вест Хэма », но ганец отказался от трансфера.

При этом «Вест Хэм » мог получить за Мохаммеда около 70 млн фунтов, сообщает Sky Sports News.

Ранее утверждалось , что подписать игрока хотел «Аль-Наср », за который выступает Криштиану Роналду.

В этом сезоне Кудус забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах АПЛ . Его статистика – здесь .