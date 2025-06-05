«Челси» предложили Кудуса, отступные вингера «Вест Хэма» – 85 млн фунтов для клубов АПЛ. «Молотобойцам» интересны Санчес и Дьюзбери-Холл

«Челси» предложили подписать Мохаммеда Кудуса.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, в ходе обсуждений также упоминались имена Роберта Санчеса и Кирнана Дьюзбери-Холла как потенциально интересные «Вест Хэму ».

На данный момент «Челси » не намерен расставаться с этими игроками – разве что они сами не попросят об уходе. Утверждается, что пока это скорее обмен мнениями, чем полноценные переговоры.

В контракте Кудуса прописаны три клаусулы: 80 миллионов фунтов для европейских клубов, 85 миллионов – для клубов АПЛ и 120 миллионов – для команд из Саудовской Аравии. Наибольший интерес прямо сейчас проявляет «Аль-Наср».

Пока ни один клуб продвинулся в переговорах, но уход Кудуса этим летом возможен.

В прошедшем сезоне АПЛ 24-летний Кудус сыграл 32 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь .