«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Кудусом. «Вест Хэм» потребует 85 млн фунтов отступных за игрока

«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к Мохаммеду Кудусу .

Контракт хавбека «Вест Хэма» истекает в 2028 году. Согласно Daily Mail, «молотобойцы», вероятно, будут твердо придерживаться суммы отступных за Кудуса, которая установлена в размере 85 миллионов фунтов, в переговорах с потенциальными покупателями.

Сообщается, что «Арсенал» и «Ливерпуль» входят в число команд, заинтересованных в 24-летнем игроке сборной Ганы, поскольку активация его клаусулы будет возможна в летнее трансферное окно.

Кудус заявил, что счастлив в «Вест Хэме», однако открыт к уходу, особенно в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Со статистикой Кудуса можно ознакомиться здесь .