«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Кудусом. «Вест Хэм» потребует 85 млн фунтов отступных за игрока
«Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют интерес к Мохаммеду Кудусу .
Контракт хавбека «Вест Хэма» истекает в 2028 году. Согласно Daily Mail, «молотобойцы», вероятно, будут твердо придерживаться суммы отступных за Кудуса, которая установлена в размере 85 миллионов фунтов, в переговорах с потенциальными покупателями.
Сообщается, что «Арсенал» и «Ливерпуль» входят в число команд, заинтересованных в 24-летнем игроке сборной Ганы, поскольку активация его клаусулы будет возможна в летнее трансферное окно.
Кудус заявил, что счастлив в «Вест Хэме», однако открыт к уходу, особенно в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
Со статистикой Кудуса можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Si.com
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