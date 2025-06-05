Гаттузо покинул пост тренера «Хайдука» после одного сезона
Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Хайдука».
Хорватский клуб и 47-летний итальянец расторгли контракт по соглашению сторон.
Гаттузо возглавил «Хайдук» год назад. Клуб из Сплита до последнего тура претендовал на чемпионство, но занял 3-е место, на два очка отстав от «Риеки».
Ранее бывший футболист «Милана» и чемпион мира в составе сборной Италии тренировал «россонери», «Наполи», «Валенсию», «Марсель», «ОФИ», «Палермо», «Пизу» и «Сьон».
Гаттузо – телеведущему после 0:3 «Хайдука»: «Вы слишком много болтаете. Я вас не уважаю, вы злой человек. Это последний раз, когда я говорю с вами»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Хайдука»
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