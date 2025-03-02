Гаттузо о миастении: «Уже 4-5 лет отказываюсь от того, что люблю – от бокала вина, например. Нелегко жить с двоением в глазах, но я сильнее болезни»

Дженнаро Гаттузо рассказал о борьбе с миастенией.

Главный тренер «Хайдука », ранее работавший в «Марселе » и «Милане », страдает аутоиммунным заболеванием уже более 15 лет.

«Я борюсь с этим при помощи кортизона. Уже четыре или пять лет я отказываюсь от того, что мне нравилось – например, от бокала вина.

Жить с диплопией, когда у вас двоится в глазах, нелегко, но я всегда считал себя сильнее болезни», – сказал Гаттузо в интервью VivoAzzurro.