Гаттузо о миастении: «Уже 4-5 лет отказываюсь от того, что люблю – от бокала вина, например. Нелегко жить с двоением в глазах, но я сильнее болезни»
Дженнаро Гаттузо рассказал о борьбе с миастенией.
Главный тренер «Хайдука», ранее работавший в «Марселе» и «Милане», страдает аутоиммунным заболеванием уже более 15 лет.
«Я борюсь с этим при помощи кортизона. Уже четыре или пять лет я отказываюсь от того, что мне нравилось – например, от бокала вина.
Жить с диплопией, когда у вас двоится в глазах, нелегко, но я всегда считал себя сильнее болезни», – сказал Гаттузо в интервью VivoAzzurro.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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