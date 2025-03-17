Гаттузо – телеведущему после 0:3 «Хайдука»: «Вы слишком много болтаете. Я вас не уважаю, вы злой человек. Это последний раз, когда я говорю с вами»

У Дженнаро Гаттузо возник конфликт с телеведущим в эфире.

«Хайдук » под руководством итальянского специалиста проиграл «Риеке» со счетом 0:3 в 26-м туре чемпионата Хорватии.

Придя на после матчевое флэш-интервью, Гаттузо отказался пожимать руку ведущему Йошко Еличичу. Тренер вступил в перепалку с бывшим игроком «Хадука» и «Севильи» на английском, а затем на испанском языке.

– Я не хочу пожимать вам руку, потому что вы слишком много болтаете и не уважаете людей. Вы играли в футбол и все понимаете, вы очень хорошо знаете ситуацию. Я вас не уважаю.

– Вы играете очень плохо.

– Это мой стиль.

– Вы должны уважать меня.

– Нет, нет. Давайте говорить о футболе! Скажите мне что-то в лицо.

– Давайте поговорим.

– Это последний раз, когда я говорю с вами по телевидению! Вы злой человек, я больше не буду выступать, пока вы здесь. Вы говорите так, словно покорили весь мир, – сказал бывший футболист «Милана» и чемпион мира в составе сборной Италии Гаттузо.

После этого в ситуацию вмешалась ведущая Валентина Милетич.

Изображение: кадр из трансляции Max Sport 1