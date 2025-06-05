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«Порту» купил Вейгу у «Аль-Ахли». Клуб заплатит 15+4 млн евро за 90% прав на испанца и прописал отступные 65 млн

Габриэль Вейга уехал из Саудовской Аравии и будет играть за «Порту».

23-летний испанский полузащитник «Аль-Ахли Джидда» подписал контракт с португальским клубом до 30 июня 2030 года. В соглашении прописаны отступные – 65 миллионов евро. 

«Порту» приобрел 90% прав на Вейгу за 15 млн плюс до 4 млн в виде бонусов. Клуб также заплатит 1,25 млн за посреднические услуги. 

Напомним, Габриэль перешел в «Аль-Ахли» из «Сельты» в августе 2023 года за 40 миллионов евро, несмотря на интерес «Барселоны», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».

За два года в Саудовской Аравии Вейга провел 66 матчей, забил 12 голов, сделал 10 ассистов и получил 10 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

Фото: fcporto.pt

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Порту»
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