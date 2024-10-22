Кроос о Саудовской Аравии: «Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Роналду или Начо – в конце карьеры, добившись всего, став легендой»
Тони Кроос рассказал о своем отношении к переходу игроков в Саудовскую Аравию.
– Вы написали о переходе Габриэля Вейги в Саудовскую Аравию (назвав его «позором»), но ничего не сказали о Начо или Хоселу.
– В этих случаях есть разница. Ситуация с игроком, который выигрывал титулы Лиги чемпионов и близок к завершению карьеры, отличается от ситуации с игроком, которому 21 год. Переход [в Саудовскую Аравию] в столь юном возрасте отдаляет тебя от того, чтобы стать хорошим игроком и выигрывать титулы. Вот в чем разница.
Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Начо или Криштиану Роналду – в конце своей карьеры, добившись всего, став легендой в «Мадриде» и в Европе, – сказал бывший полузащитник «Реала» в интервью The Athletic.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Madrid Zone
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