  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кроос о Саудовской Аравии: «Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Роналду или Начо – в конце карьеры, добившись всего, став легендой»
25

Кроос о Саудовской Аравии: «Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Роналду или Начо – в конце карьеры, добившись всего, став легендой»

Тони Кроос рассказал о своем отношении к переходу игроков в Саудовскую Аравию.

– Вы написали о переходе Габриэля Вейги в Саудовскую Аравию (назвав его «позором»), но ничего не сказали о Начо или Хоселу.

– В этих случаях есть разница. Ситуация с игроком, который выигрывал титулы Лиги чемпионов и близок к завершению карьеры, отличается от ситуации с игроком, которому 21 год. Переход [в Саудовскую Аравию] в столь юном возрасте отдаляет тебя от того, чтобы стать хорошим игроком и выигрывать титулы. Вот в чем разница.

Я не сторонник того, чтобы кто-то переходил туда. Но другое дело, если ты уходишь, как Начо или Криштиану Роналду – в конце своей карьеры, добившись всего, став легендой в «Мадриде» и в Европе, – сказал бывший полузащитник «Реала» в интервью The Athletic. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Madrid Zone
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoвысшая лига Катар
logoТони Кроос
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Гарафа
logoХоселу
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Кадисия
logoНачо Фернандес
logoГабриэль Вейга
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Боруссии», «Милан» встречается с «Брюгге», «Арсенал» примет «Шахтер», «ПСЖ» – ПСВ, «Ювентус» сыграет с «Штутгартом»
5717 минут назадLive
Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Это вопрос воспитания и культуры. Мы уже привыкли, сильных никто не любит»
2019 минут назад
Посредники связывались с Хави насчет работы в «МЮ» дважды за последние месяцы (Daily Mail)
2123 минуты назад
Карпин о Глушенкове: «Я не ругался с ним. Другой статус. Все футболисты должны отрабатывать. Если кому-то тренер не будет пихать, я потом не смогу предъявить никому»
727 минут назад
Владельца «Ноттингема» дисквалифицировали на 5 матчей за плевок под ноги судье. Маринакис заявлял, что просто кашлял из-за курения сигар
629 минут назад
Кирша удалили в 1-м тайме матча со «Спартаком». Защитник «Динамо» Махачкала столкнулся с Зориным
1939 минут назадФото
Колосков о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Он сам 15 лет работает тренером. Пусть объяснит нам, почему это происходит»
2552 минуты назад
Артета тайно пригласил фристайлера на тренировку «Арсенала». Об этом рассказал Зинченко: «Он уничтожил меня своими трюками. Мы посмеялись и поехали на игру с хорошим настроением»
12сегодня, 15:57
Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»
97сегодня, 15:47
Футболисты могут отказаться рекламировать клубный ЧМ из-за плохих отношений с ФИФА. Профсоюзы Англии, Италии и Франции рассматривают этот вариант
5сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Монпелье» назначил Гассе. 70-летний специалист тренировал «Марсель» и летом объявил о завершении карьеры
4 минуты назадФото
ЦСКА – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2сегодня, 07:10
«Слабый «Спартак» России не нужен, это один из флагманов нашего футбола. Чтобы в РПЛ все было хорошо, он должен играть соответствующе». Губерниев о красно-белых
4 минуты назад
«Ньюкасл» и Гордон подписали долгосрочный контракт. Хавбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
10 минут назадФото
«Монако» – «Црвена Звезда». Головин в запасе, Эмболо в старте. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Милан» – «Брюгге». Леау и Мората играют. Онлайн-трансляция
416 минут назадLive
Дюгарри о будущем Зидана: «Он спокойно сидит дома и ничего не просит. Зинедин сказал мне: «Не собираюсь строить график, исходя из слухов»
44 минуты назад
«Вест Хэм» рассмотрит Терзича, если уволит Лопетеги
552 минуты назад
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 0:1 – Зорин забил, Кирш удален. Онлайн-трансляция
2555 минут назадLive
Булыкин о футболе в России: «Карпин правильно говорит, что прогресса нет. Средние легионеры, большие зарплаты. Нас обыгрывали клубы, где у всех зарплаты меньше, чем у пары наших»
259 минут назад