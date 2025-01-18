Габриэль Вейга: «Как сказал Роналду, в саудовской лиге сложно играть. Ее уровень вырос. Ла Лига гораздо лучше, но по интенсивности, темпу игры они равны»
Габриэль Вейга высоко отозвался о саудовской лиге.
«Хотя людям трудно в это поверить, в саудовской лиге можно совершенствоваться как игроку, совершенствоваться физически. Как сказал Роналду, здесь очень трудно играть, семь невероятно жарких месяцев, и это сложно.
Уровень лиги сильно вырос, очевидно, что Ла Лига намного лучше, нельзя обманывать себя, но в плане интенсивности, темпа игры и даже по высокой температуре они равны.
Вероятно, не хватает немного техники в некоторых командах, но «Аль-Ахли» – «Аль-Хилаль» может быть эквивалентом чего-то хорошего», – сказал 22-летний испанский хавбек «Аль-Ахли».
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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