Габриэль Вейга: «Как сказал Роналду, в саудовской лиге сложно играть. Ее уровень вырос. Ла Лига гораздо лучше, но по интенсивности, темпу игры они равны»

Габриэль Вейга высоко отозвался о саудовской лиге.

«Хотя людям трудно в это поверить, в саудовской лиге можно совершенствоваться как игроку, совершенствоваться физически. Как сказал Роналду , здесь очень трудно играть, семь невероятно жарких месяцев, и это сложно.

Уровень лиги сильно вырос, очевидно, что Ла Лига намного лучше, нельзя обманывать себя, но в плане интенсивности, темпа игры и даже по высокой температуре они равны.

Вероятно, не хватает немного техники в некоторых командах, но «Аль-Ахли» – «Аль-Хилаль» может быть эквивалентом чего-то хорошего», – сказал 22-летний испанский хавбек «Аль-Ахли ».