Шченсны продлит контракт с «Барселоной» на 2 года (Goal.pl)

Войчех Шченсны останется в «Барселоне».

Польский вратарь продлит контракт с каталонским клубом на 2 года, сообщает Goal.pl.

Действующее соглашение Шченсного истекает в конце этого сезона.

Голкипер присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года, возобновив карьеру. В составе команды он провел 30 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов.