Шченсны продлит контракт с «Барселоной» на 2 года (Goal.pl)
Войчех Шченсны останется в «Барселоне».
Польский вратарь продлит контракт с каталонским клубом на 2 года, сообщает Goal.pl.
Действующее соглашение Шченсного истекает в конце этого сезона.
Голкипер присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года, возобновив карьеру. В составе команды он провел 30 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal.pl
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