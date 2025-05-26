«Барса» достигла договоренности с Гарсией. Вратаря «Эспаньола» могут купить за 25-30 млн евро и отдать в аренду (Cadena SER)
По данным Cadena SER, вратарь «Эспаньола» перейдет в «Барселону», с которой у него уже есть принципиальная договоренность.
За игрока необходимо заплатить отступные в размере 25 или 30 млн евро – сумма увеличится, если голкипер будет вызван в сборную Испании. Отмечается, что сине-гранатовые понимают, что не могут упустить такую рыночную возможность.
Учитывая сложности с лимитом зарплат, «Барселона» может отдать вратаря в аренду на сезон в одну из команд Ла Лиги. Гарсию хотели бы заполучить «Бетис» и «Валенсия». Сам голкипер готов рассмотреть возможность уйти в аренду, потому что хочет играть.
Вместе с тем ситуация с вратарями команды ясна не до конца – неизвестно, в какой форме будет 33-летний Марк-Андре тер Стеген и продлит ли контракт 35-летний Войчех Шченсны.
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