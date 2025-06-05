Обляков из-за ОРВИ пропустит матчи сборной России против Нигерии и Беларуси

Иван Обляков пропустит ближайшие матчи сборной России из-за болезни.

Как сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, 26-летний полузащитник ЦСКА покинул расположение национальной команды страны.

«У Облякова есть ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция – Спортс’‘), решили не рисковать здоровьем других футболистов, чтобы не заразил. Иван отправлен домой лечиться», – сказал Карпин.

В рамках июньского сбора россияне сыграют со сборными Нигерии и Беларуси. BetBoom товарищеские матчи состоятся 6 и 10 июня.