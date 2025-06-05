Обляков из-за ОРВИ пропустит матчи сборной России против Нигерии и Беларуси
Иван Обляков пропустит ближайшие матчи сборной России из-за болезни.
Как сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, 26-летний полузащитник ЦСКА покинул расположение национальной команды страны.
«У Облякова есть ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция – Спортс’‘), решили не рисковать здоровьем других футболистов, чтобы не заразил. Иван отправлен домой лечиться», – сказал Карпин.
В рамках июньского сбора россияне сыграют со сборными Нигерии и Беларуси. BetBoom товарищеские матчи состоятся 6 и 10 июня.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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