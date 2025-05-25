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Валерий Карпин: «Поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Надеюсь, клуб и дальше будет успешно воспитывать игроков для сборной России»

Валерий Карпин поздравил «Краснодар» с золотом и оценил состав сборной России.

В рамках июньского сбора россияне сыграют со сборными Нигерии и Беларуси. BetBoom товарищеские матчи национальной команды состоятся 6 и 10 июня. Сегодня был назван состав России.

– В первую очередь поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Это большое достижение для клуба и Сергея Николаевича Галицкого. Особенно рад за ребят, с которыми успел поработать в сборной. Надеюсь, «Краснодар» и дальше будет успешно воспитывать игроков для национальной команды.

– На этот сбор из команды-чемпиона вызван только вратарь – Станислав Агкацев. Думаете, празднование «золота» «Краснодаром» затянется до июня?

– В расширенном списке были также Черников и Кривцов. Но у Александра Черникова есть повреждение, ему потребуется небольшая операция, поэтому вызывать его не было смысла. Никита Кривцов не попал в окончательный состав, так как на его позицию в центре поля вызваны другие игроки.

– Также не вызван Игорь Дивеев, хотя казалось, что его место в обороне не вызывало сомнений. Почему?

– Причина – в его состоянии здоровья. Конец сезона, у игроков накапливаются небольшие повреждения, риск травм возрастает.

Если вы следили, в ЦСКА Дивеев также не выходил на поле в некоторых последних матчах – ему давали передышку. Вызывать Игоря в условиях повышенного риска для его здоровья сочли нецелесообразным. Такая же ситуация – с Даниилом Фоминым.

– В итоговом составе нет и Алексея Миранчука. Его тоже решили поберечь?

– Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного.

С учетом того, что на его позицию вызваны Глушенков, Гладышев и Обляков, решили дать ему возможность пропустить этот сбор.

– Игроки приедут в сборную в разном психологическом состоянии: кто-то завершил сезон успешно, кто-то – разочарован. Как тренерский штаб учитывает эти различия?

– Когда команда собирается по ходу сезона, в нее тоже приезжают игроки после побед и поражений – кто-то в хорошей форме, кто-то после неудачных серий. В этом смысле принципиальных отличий между сборами во время чемпионата и после него нет.

Мы не наблюдали проблем с психологией или с пониманием того, что в сборной – другая команда с другими задачами, подходом и соперниками.

Другое дело, что некоторым футболистам еще предстоит финал Кубка России и стыковые матчи. Эти факторы тренерский штаб, конечно, учитывает – прежде всего, не с точки зрения психологии, а в плане графика подготовки и функционального состояния игроков, – сказал главный тренер сборной России Карпин.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57554 голоса
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Нет 😢Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
logoтравмы
logoСергей Галицкий
logoВалерий Карпин
logoКраснодар
logoМаксим Глушенков
logoИван Обляков
logoАлександр Черников
logoНикита Кривцов
logoДинамо Москва
logoМЛС
logoДаниил Фомин
logoЦСКА
logoСтанислав Агкацев
психология
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoЯрослав Гладышев
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logoпремьер-лига Россия
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