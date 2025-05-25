Валерий Карпин: «Поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Надеюсь, клуб и дальше будет успешно воспитывать игроков для сборной России»
В рамках июньского сбора россияне сыграют со сборными Нигерии и Беларуси. BetBoom товарищеские матчи национальной команды состоятся 6 и 10 июня. Сегодня был назван состав России.
– В первую очередь поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Это большое достижение для клуба и Сергея Николаевича Галицкого. Особенно рад за ребят, с которыми успел поработать в сборной. Надеюсь, «Краснодар» и дальше будет успешно воспитывать игроков для национальной команды.
– На этот сбор из команды-чемпиона вызван только вратарь – Станислав Агкацев. Думаете, празднование «золота» «Краснодаром» затянется до июня?
– В расширенном списке были также Черников и Кривцов. Но у Александра Черникова есть повреждение, ему потребуется небольшая операция, поэтому вызывать его не было смысла. Никита Кривцов не попал в окончательный состав, так как на его позицию в центре поля вызваны другие игроки.
– Также не вызван Игорь Дивеев, хотя казалось, что его место в обороне не вызывало сомнений. Почему?
– Причина – в его состоянии здоровья. Конец сезона, у игроков накапливаются небольшие повреждения, риск травм возрастает.
Если вы следили, в ЦСКА Дивеев также не выходил на поле в некоторых последних матчах – ему давали передышку. Вызывать Игоря в условиях повышенного риска для его здоровья сочли нецелесообразным. Такая же ситуация – с Даниилом Фоминым.
– В итоговом составе нет и Алексея Миранчука. Его тоже решили поберечь?
– Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного.
С учетом того, что на его позицию вызваны Глушенков, Гладышев и Обляков, решили дать ему возможность пропустить этот сбор.
– Игроки приедут в сборную в разном психологическом состоянии: кто-то завершил сезон успешно, кто-то – разочарован. Как тренерский штаб учитывает эти различия?
– Когда команда собирается по ходу сезона, в нее тоже приезжают игроки после побед и поражений – кто-то в хорошей форме, кто-то после неудачных серий. В этом смысле принципиальных отличий между сборами во время чемпионата и после него нет.
Мы не наблюдали проблем с психологией или с пониманием того, что в сборной – другая команда с другими задачами, подходом и соперниками.
Другое дело, что некоторым футболистам еще предстоит финал Кубка России и стыковые матчи. Эти факторы тренерский штаб, конечно, учитывает – прежде всего, не с точки зрения психологии, а в плане графика подготовки и функционального состояния игроков, – сказал главный тренер сборной России Карпин.