Мостовой, Глушаков, Батраков, Обляков и другие футболисты предстали в образах родственников-фронтовиков ВОВ в фото‑реконструкции «Зеркало памяти»

Футболисты сборной России предстали в образах родственников-фронтовиков.

«В преддверии 80‑й годовщины Победы игроки сборной России стали участниками художественной фото‑реконструкции «Зеркало памяти».

Полузащитник и нападающий сборной России Алексей Батраков и Сергей Пиняев, чемпион России Иван Обляков, бронзовые призеры Евро‑2008 Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев, чемпион России Денис Глушаков, экс‑полузащитник сборной России Александр Мостовой, двукратная чемпионка России Надежда Смирнова и трехкратная чемпионка России Лина Якупова предстали в образах своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Прадед Сергея Пиняева служил в НКВД. Виктор Дмитриевич Пиняев был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией. Любовь Васильевна Кошелева, прабабушка Алексея Батракова, была летчицей.

Прадед Ивана Облякова воевал на Карельском фронте. Петр Иванович Никулин был связистом. Дед Динияра Билялетдинова был награжден орденом Отечественной войны II степени и получил медаль «За боевые заслуги». Исмаил Ашряфетдинович Ашряфетдинов служил на Балтийском флоте.

Михаил Федорович Сычев командовал стрелковым взводом 51‑й армии. Дед Дмитрия Сычева тоже был награжден орденом Отечественной войны II степени. Прадед Лины Якуповой, Вазир Хазырович, – танкист и участник боев на Курской дуге.

Прадед Надежды Смирновой Шаймярдан Жамалетдинович Жамалетдинов служил в 6‑й гвардейской танковой армии и был награжден орденом Отечественной войны II степени. У Дениса Глушакова дед, Николай Филлипович Глушаков, служил в танковых войсках, как и дед Александра Мостового, Василий Герасимович Мостовой.

Съемка прошла в филиале Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» (Г.О.Р.А.) на Поклонной горе и стала одной из ярких страниц мемориальной программы Российского футбольного союза «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

Ранее РФС и общественное гражданско‑патриотическое движение «Бессмертный полк» провели совместную акцию на матчах плей‑офф FONBET Кубка России. Футболисты и тренеры вышли на поле с портретами своих родственников‑фронтовиков, легендарных футболистов и болельщиков своих клубов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На трибунах к ним присоединились тысячи болельщиков.

10, 11 и 12 мая «Бессмертный полк» при поддержке Российской Премьер‑лиги и Футбольной Национальной лиги пройдет на матчах чемпионата и первенства страны», – говорится в заявлении РФС.

Фото: rfs.ru