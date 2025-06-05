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  • «Локомотиву» нужно перехватить Модрича у «Милана», Пьянич же приехал в РПЛ. Не хватает стоящих легионеров нам». Канчельскис о Луке
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«Локомотиву» нужно перехватить Модрича у «Милана», Пьянич же приехал в РПЛ. Не хватает стоящих легионеров нам». Канчельскис о Луке

Андрей Канчельскис хотел бы видеть Луку Модрича в Мир РПЛ.

«Еще совсем недавно Чорлука играл за «Локомотив», почему бы нет? Если Модрич захочет, то может перебраться в Москву. Самое главное – его желание и что клуб готов предложить. «Локомотиву» нужно перехватить его у «Милана». Пьянич же приехал к нам, но его знал Николич

Конечно, «Милан» и Серия А поинтереснее нашего чемпионата, но было бы здорово, если футболист с таким именем приехал бы в РПЛ. Можно было бы посмотреть, как два бывших игрока «Реала» и «Барселоны» снова друг против друга играют. Не хватает стоящих легионеров нам. Думаю, чемпионат бы развивался благодаря им. 

Но пока мы не в еврокубках, скорее всего, еще долго такие именитые игроки не приедут. Но выбор в пользу «Милана» будет очевиден. В футболе все может быть, вдруг мы завтра будем обсуждать его переход уже. В борьбу всегда можно вклиниться, но если серьезно, то не верится.

Даже если «Локомотив» предложит больше денег ему, Модрич все равно выберет «Милан. Мы бы все хотели увидеть его в РПЛ, но ситуация не в нашу пользу сейчас», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

39-летний полузащитник покинул «Реал» в конце сезона. Сообщалось, что Модрич перейдет в «Милан» на правах свободного агента.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoАндрей Канчельскис
logoМиралем Пьянич
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