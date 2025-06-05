Канчельскис о титуле «Краснодара»: «Если в следующем году выиграет, можно будет говорить, что это классный клуб. Раз в десять лет во всех чемпионатах кто-то «выстреливает»

Андрей Канчельскис считает, что «Краснодару» надо стремиться к новому титулу.

«Быки» стали чемпионами Мир РПЛ , прервав серию «Зенита» из шести побед подряд. Этот титул стал первым в истории краснодарского клуба.

«Если мы говорим про «МЮ» или «Ливерпуль », в свои времена они каждый год ставили задачей чемпионство. Тогда уже можно говорить, что это великий клуб, если они будут из года в год бороться за первое место. Второе или третье место я не считаю.

Когда я играл, мы заняли два первых места и два вторых. Но второе место нам в зачет не шло. Считается только первое место. Если в следующем году «Краснодар » завоюет чемпионство, то можно будет говорить о классе команды. Говорить, что это классный клуб, который действительно будет каждый сезон бороться за первое место.

Все бывает, и раз в десять лет во всех чемпионатах кто-то «выстреливает». Можно поздравить и сказать: молодцы, что навязали борьбу, но это не показатель», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед ».