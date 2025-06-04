Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»

Андрей Канчельскис считает, что бюджет «Зенита» не будет сокращен.

«У «Зенита » и так хороший состав. Много качественных футболистов. Но, наверное, будут еще приобретать кого-то, хотя и без больших перестроений.

Не думаю, что в клубе будет сокращение бюджета и они не будут покупать футболистов. Но «Зениту», может быть, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных российских игроков.

Если «Зенит» не будет никого покупать, это не означает, что уменьшился бюджет», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Зенит» впервые с сезона-2017/18 не стал чемпионом России. Петербуржцы заняли второе место, отстав на один балл от «Краснодара».