Канчельскис – Карпину: «Тренируй либо сборную, либо «Динамо». Где в мире видели такое совмещение?»

Андрей Канчельскис против совмещения постов Валерием Карпиным.

Тренер сборной России близок к назначению в «Динамо ».

«Я против, чтобы Карпин совмещал посты в сборной и в клубе. Тренируй либо национальную команду, либо «Динамо». Где мы в мире видели такое совмещение? Кого мы удивить пытаемся все время? Так быть не должно!

Это мое мнение, я другого варианта не вижу — тренер должен заниматься одним делом», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».