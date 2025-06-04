Канчельскис – Карпину: «Тренируй либо сборную, либо «Динамо». Где в мире видели такое совмещение?»
Андрей Канчельскис против совмещения постов Валерием Карпиным.
Тренер сборной России близок к назначению в «Динамо».
«Я против, чтобы Карпин совмещал посты в сборной и в клубе. Тренируй либо национальную команду, либо «Динамо». Где мы в мире видели такое совмещение? Кого мы удивить пытаемся все время? Так быть не должно!
Это мое мнение, я другого варианта не вижу — тренер должен заниматься одним делом», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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