Агент Доннаруммы допустил возвращение вратаря в «Милан»: «Почему бы и нет? Погба переходил из «МЮ» в «Ювентус» и обратно. У Джиджо всегда будет привязанность к «россонери»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы не исключил возвращение голкипера в «Милан».

Доннарумма – воспитанник «Милана». Итальянец играл за клуб до 2021 года.

«Почему бы и нет? Погба переходил из «Манчестер Юнайтед » в «Ювентус », а затем обратно. Нет ничего невозможного.

«Милан », даже если он не в лучшем состоянии, все равно очень уважаемый клуб, которому Джиджо всегда будет благодарен.

Они нянчились с ним и воспитывали, поэтому Джиджо всегда будет испытывать большую привязанность и благодарность к «россонери», – заявил агент вратаря Энцо Райола.

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