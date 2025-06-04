Сафонов о конкуренции с Доннаруммой: «Отличная, здоровая. Сильный соперник. Мне нужно доставать из себя максимум»

Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

– Насколько вы прибавили за год?

– Если прибавил, то во всем. Во Франции другие скорости, люди играют быстро и разнообразно. Это то, к чему надо было подстроиться. Я не успевал. Но после двух месяцев для меня все было понятно. Я успевал хотя бы глазами следить, голова успевала, оставалось адаптировать тело. Адаптация проходила два‑три месяца.

– Вырос ли Доннарумма, конкурируя с вами?

– Мне кажется, вы задаете этот вопрос не тому человеку. Нужно его спрашивать, насколько он считает меня конкурентом.

– Как оцените конкуренцию с ним?

– Отличная конкуренция, здоровая. Он сильный соперник. Мне нужно доставать из себя максимум.

– Насколько нужно перестраивать игру в сборной?

– Нужно адаптироваться и перестроить голову. Решения, которые требуют разные тренеры, отличаются.

– Сложно переключиться с точки зрения эмоций после Лиги чемпионов?

– Мне не нужно, потому что у меня есть свои цели. Я понимаю, что это нужно мне, мне нужна игровая практика. Поэтому переключаться не нужно, – сказал голкипер «ПСЖ » и сборной России.