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  • Доннарумма – лучший вратарь мира по версии игроков Бундеслиги с 38% голосов. Куртуа – 2-й с 16,2%, Зоммер – 3-й с 14,8%, Нойер – 5-й, тер Стеген – 6-й
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Доннарумма – лучший вратарь мира по версии игроков Бундеслиги с 38% голосов. Куртуа – 2-й с 16,2%, Зоммер – 3-й с 14,8%, Нойер – 5-й, тер Стеген – 6-й

Джанлуиджи Доннарумма назван лучшим вратарем мира по версии игроков Бундеслиги.

Kicker опросил 216 игроков, выступающих в чемпионате Германии. Голкипер «ПСЖ» занял первое место, набрав 38% голосов.

Вторая позиция у Тибо Куртуа («Реал», 16,2%), замкнул тройку Ян Зоммер из «Интера» – 14,8%.

Список лучших вратарей мира по версии игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» – 38% голосов;

2. Тибо Куртуа, «Реал» – 16,2%;

3. Ян Зоммер, «Интер» – 14,8%;

4. Алиссон, «Ливерпуль» – 7,9%;

5. Мануэль Нойер, «Бавария» – 2,8%;

6-7. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона» – 2,3%;

6-7. Давид Райя, «Арсенал» – 2,3%.

Ван Дейк – лучший защитник мира по версии игроков Бундеслиги с 27,3% голосов. Бастони – 2-й с 15,7%, Салиба – 3-й с 12%, Кубарси – 4-й, Рюдигер – 5-й, Гвардиол – 9-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Bayern & Germany
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