Олег Иванов: «Краснодар» Мусаева — управляемая команда. Если бы не чемпионство, лучшим тренером сезона назвал бы Николича»

Олег Иванов назвал Мурада Мусаева лучшим тренером минувшего сезона РПЛ.

«Ивич создал в «Краснодаре » интересную команду. Не искрометную, зато очень прагматичную. С назначением Мусаева , казалось, все вернется к прежним настройкам и куражистому футболу. Этого не случилось.

При новом старом тренере «быки» стали еще строже соблюдать игровую дисциплину. Раньше при счете 2:0 кто-то мог пойти с мячом на троих, потерять его и не вернуться назад. Сегодня такого близко нет. Не заигрываются.

«Краснодар» Мусаева — управляемая команда. Умеет терпеть. Выигрывает не только на классе, но и на характере. Ведя в счете, иногда осознанно отдает мяч и отходит назад, ожидая контратак. Ничего плохого в этом не вижу.

Конечно, помимо Мусаева самых добрых слов заслуживает и Николич . Если бы не чемпионство «Краснодара», лучшим тренером этого сезона я бы назвал именно серба.

На зимних сборах он проделал мощную работу, перестроил всю игру, и весной армейцы были неудержимы. Ни одного поражения! Сначала обошли «Спартак» и «Динамо» в борьбе за бронзу, а потом взяли Кубок России», – написал хавбек «Рубина» в колонке для «Спорт-Экспресса».