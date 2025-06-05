Бабаев об РПЛ: «Чемпионат постепенно выравнивается, что не может не радовать. И ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо» — все будут претендовать на чемпионство»

Роман Бабаев высказался о непредсказуемости чемпионской гонки в РПЛ.

— Для вас особая гордость опередить в чемпионате «Спартак» и оставить без кубка «Зенит» — команды, тратившие в последний год десятки миллионов евро на трансферы, на порядки больше, чем ЦСКА?

— Не то чтобы это было прямо делом принципа… Просто это было нашей концепцией – работать в соответствии с нашими возможностями и добиваться как можно более высоких результатов. В принципе мы не одни такие — тот же «Краснодар», выигравший золото чемпионата России, далеко не первый по бюджету в РПЛ .

— Многие считают ЦСКА фаворитом в борьбе за золото следующего чемпионата России. Насколько такая задача будет стоять перед командой?

— Задача, конечно, будет стоять. Но говорить, что мы безусловные фавориты, я бы не стал. Посмотрите, какая борьба в чемпионате шла в этом сезоне и предыдущем. Борьба до самого конца, до последнего тура.

Чемпионат наш постепенно выравнивается, что, конечно, не может не радовать. Поэтому и мы, и «Спартак», и «Краснодар », и «Зенит », и «Динамо» — все будут претендовать на чемпионство, – сказал гендиректор ЦСКА.