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«Были две чемпионские команды в этом году – «Краснодар» и «Зенит». Второй раз в истории клуб набрал 66 очков и не выиграл золото – это же аномалия?» Джорджевич об РПЛ

Лука Джорджевич считает, что чемпионство «Краснодара» можно назвать аномалией.

Краснодарский клуб завоевал титул по итогам сезона Мир РПЛ, обойдя «Зенит» на одно очко.

Кристиан Нобоа сказал мне, что чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита», поскольку встряхнет команду. Согласен с ним?

– Я думаю, что «Зенит» не нужно встряхивать. Интерес к победам у клуба никуда не делся. Но, с другой стороны, есть логика в его словах. Сейчас в Петербурге поймут, что где-то недоработали.

Я разговаривал с Семаком, и он сказал мне, что второй раз в истории чемпионата команда, которая набрала 66 очков, не выиграла золото. Это же аномалия? Просто в этом году было две чемпионские команды, так получилось. «Зенит», если сделает правильные выводы, может вывести эту ситуацию в положительное русло, – сказал экс-игрок петербургского клуба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoКраснодар
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logoЛука Джорджевич
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