«Были две чемпионские команды в этом году – «Краснодар» и «Зенит». Второй раз в истории клуб набрал 66 очков и не выиграл золото – это же аномалия?» Джорджевич об РПЛ

Лука Джорджевич считает, что чемпионство «Краснодара» можно назвать аномалией.

Краснодарский клуб завоевал титул по итогам сезона Мир РПЛ , обойдя «Зенит» на одно очко.

– Кристиан Нобоа сказал мне, что чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита», поскольку встряхнет команду. Согласен с ним?

– Я думаю, что «Зенит» не нужно встряхивать. Интерес к победам у клуба никуда не делся. Но, с другой стороны, есть логика в его словах. Сейчас в Петербурге поймут, что где-то недоработали.

Я разговаривал с Семаком , и он сказал мне, что второй раз в истории чемпионата команда, которая набрала 66 очков, не выиграла золото. Это же аномалия? Просто в этом году было две чемпионские команды, так получилось. «Зенит», если сделает правильные выводы, может вывести эту ситуацию в положительное русло, – сказал экс-игрок петербургского клуба.