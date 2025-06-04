  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Олег Иванов о гонке в РПЛ: «Зенит» упрекнуть не в чем – набрал на 9 очков больше, чем год назад. Но «Краснодар» вцепился в шанс зубами — и никому не отдал»
22

Олег Иванов о гонке в РПЛ: «Зенит» упрекнуть не в чем – набрал на 9 очков больше, чем год назад. Но «Краснодар» вцепился в шанс зубами — и никому не отдал»

Олег Иванов оценил чемпионскую гонку в минувшем сезоне РПЛ.

«Краснодар» финишировал первым в таблице, опередив «Зенит» на одно очко.

«Мне кажется, отправная точка в триумфальном сезоне «Краснодара» — прошлогодняя рубка с «Динамо» в 30-м туре. В таких матчах и закаляется чемпионский характер. «Быки» вырвали победу, завоевали серебряные медали и поняли: у них есть все, чтобы замахнуться на титул.

Если раньше в решающие моменты команда могла оступиться, то сейчас не дрогнула, справилась с давлением. Чувствовалось — психологически она уже готова к чемпионству. Созрела.

«Зенит» упрекнуть не в чем. Набрал-то на девять очков больше, чем год назад. Но даже этого для золота не хватило. Потому что «Краснодар» вцепился в свой шанс зубами — и никому не отдал. Несмотря на короткую скамейку и тяжелейшую логистику», — написал хавбек «Рубина» в колонке для «Спорт-Экспресса».

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1404 голоса
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoОлег Иванов
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У РПЛ есть потенциал однажды войти в топ-5. Много команд соперничают за титул, есть сильные игроки и футбол высокого качества». Дуглас о чемпионате России
204 июня, 01:58
Канчельскис про РПЛ: «Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне, уверенно говорю! У него и «Спартака» по 10 титулов, будет 11-й. Тогда скажут, что клуб номер один – это «Зенит»
763 июня, 17:25
«Зенит» выступил за сохранение в РПЛ «Оренбурга»: «15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего»
2223 июня, 14:42
Главные новости
Осимхен отклонил предложение «Аль-Хилаля» с зарплатой 30 млн евро в год. Форвард ранее не согласился на 26 млн евро
6 минут назад
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
3122 минуты назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
632 минуты назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
4146 минут назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
452 минуты назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
353 минуты назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1759 минут назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
8сегодня, 10:19
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
62сегодня, 10:17
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
38сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Милану» интересен лучший бомбардир Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»
16 минут назад
«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-Байрамом
18 минут назад
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
124 минуты назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
425 минут назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
128 минут назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
537 минут назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
45 минут назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
155 минут назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
557 минут назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03