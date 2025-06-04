Олег Иванов о гонке в РПЛ: «Зенит» упрекнуть не в чем – набрал на 9 очков больше, чем год назад. Но «Краснодар» вцепился в шанс зубами — и никому не отдал»

Олег Иванов оценил чемпионскую гонку в минувшем сезоне РПЛ.

«Краснодар» финишировал первым в таблице, опередив «Зенит » на одно очко.

«Мне кажется, отправная точка в триумфальном сезоне «Краснодара » — прошлогодняя рубка с «Динамо» в 30-м туре. В таких матчах и закаляется чемпионский характер. «Быки» вырвали победу, завоевали серебряные медали и поняли: у них есть все, чтобы замахнуться на титул.

Если раньше в решающие моменты команда могла оступиться, то сейчас не дрогнула, справилась с давлением. Чувствовалось — психологически она уже готова к чемпионству. Созрела.

«Зенит» упрекнуть не в чем. Набрал-то на девять очков больше, чем год назад. Но даже этого для золота не хватило. Потому что «Краснодар» вцепился в свой шанс зубами — и никому не отдал. Несмотря на короткую скамейку и тяжелейшую логистику», — написал хавбек «Рубина» в колонке для «Спорт-Экспресса».