Анчелотти о Винисиусе: «Мы должны работать так, чтобы в сборной он показывал свой лучший футбол – такой же, как в «Реале»
Карло Анчелотти надеется, что Винисиус будет играть за Бразилию так же, как в «Реале».
«Не знаю, играл ли он в сборной в свой лучший футбол, но у него есть время, чтобы показать то, что он делает в «Реале».
Для нас он фундаментальный игрок. Мы должны работать так, чтобы здесь [в сборной] он показывал свой лучший футбол», – сказал тренер сборной Бразилии, работавший с Винисиусом в «Мадриде».
В ночь на пятницу «селесао» проведут дебютный матч под руководством Анчелотти – в гостях с Эквадором в рамках отбора ЧМ-2026.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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