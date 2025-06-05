Анчелотти о Винисиусе: «Мы должны работать так, чтобы в сборной он показывал свой лучший футбол – такой же, как в «Реале»

Карло Анчелотти надеется, что Винисиус будет играть за Бразилию так же, как в «Реале».

«Не знаю, играл ли он в сборной в свой лучший футбол, но у него есть время, чтобы показать то, что он делает в «Реале».

Для нас он фундаментальный игрок. Мы должны работать так, чтобы здесь [в сборной] он показывал свой лучший футбол», – сказал тренер сборной Бразилии , работавший с Винисиусом в «Мадриде ».

В ночь на пятницу «селесао» проведут дебютный матч под руководством Анчелотти – в гостях с Эквадором в рамках отбора ЧМ-2026.