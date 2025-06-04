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  • «Еще пара скандалов – и Винисиуса не будет в «Мадриде». Дядя Флорен устал от его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?» Журналист La Sexta о вингере
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«Еще пара скандалов – и Винисиуса не будет в «Мадриде». Дядя Флорен устал от его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?» Журналист La Sexta о вингере

Журналист La Sexta считает, что Винисиус может покинуть «Реал» из-за частых скандалов.

«Еще пара скандалов – и Винисиуса не будет в «Мадриде». Дядя Флорен (Флорентино Перес, президент «Реала» – Спортс”) устал от Вини и его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?

Знаю многих болельщиков «Реала», которые сыты по горло Винисиусом, и тех, кто любит его, потому что он невероятен. Кто-нибудь застанет его врасплох и скажет: «Эй, парень, не делай так много глупостей». Ему тяжело в Испании и в клубе, думаю, тоже», – сказал Хорди Эволе.

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena Ser
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
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