«Еще пара скандалов – и Винисиуса не будет в «Мадриде». Дядя Флорен устал от его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?» Журналист La Sexta о вингере
Журналист La Sexta считает, что Винисиус может покинуть «Реал» из-за частых скандалов.
«Еще пара скандалов – и Винисиуса не будет в «Мадриде». Дядя Флорен (Флорентино Перес, президент «Реала» – Спортс”) устал от Вини и его нелепостей. Как классный игрок может быть настолько глупым на поле?
Знаю многих болельщиков «Реала», которые сыты по горло Винисиусом, и тех, кто любит его, потому что он невероятен. Кто-нибудь застанет его врасплох и скажет: «Эй, парень, не делай так много глупостей». Ему тяжело в Испании и в клубе, думаю, тоже», – сказал Хорди Эволе.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena Ser
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