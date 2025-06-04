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  • Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й
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Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й

Мохамед Салах – лучший вингер мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям. В список лучших вингеров попали 20 игроков:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Ламин ЯмальБарселона»);

3. Рафинья Диас («Барселона»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Усман Дембеле («ПСЖ»);

6. Букайо Сака («Арсенал»);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

8. Лионель Месси («Интер Майами»);

9. Нико Уильямс («Атлетик»);

10. Родриго («Реал»);

11. Майкл Олисе («Бавария»);

12. Луис Диас («Ливерпуль»);

13. Брэдли Барколя («ПСЖ»);

14. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

15. Адемола Лукман («Аталанта»);

16. Рафаэл Леау («Милан»);

17. Коди Гакпо («Ливерпуль»);

18. Кристиан Пулишич («Милан»);

19. Джулиано Симеоне («Атлетико»);

20. Бриан Мбемо («Брентфорд»). 

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoМохамед Салах
рейтинги
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoНико Уильямс
logoМилан
logoХвича Кварацхелия
logoбундеслига Германия
logoРафинья Диас
logoАталанта
logoМЛС
logoБавария
logoБукайо Сака
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoРафаэл Леау
logoБрэдли Барколя
logoРодриго
logoсерия А Италия
logoКристиан Пулишич
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoКоди Гакпо
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoЛуис Диас
logoАтлетико
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoБриан Мбемо
logoМайкл Олисе
logoДжулиано Симеоне
logoЛамин Ямаль
logoАдемола Лукман
logoДезире Дуэ
logoБрентфорд
logoАтлетик
logoАрсенал
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