Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й
Мохамед Салах – лучший вингер мира по версии ESPN.
ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям. В список лучших вингеров попали 20 игроков:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья Диас («Барселона»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Усман Дембеле («ПСЖ»);
6. Букайо Сака («Арсенал»);
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
8. Лионель Месси («Интер Майами»);
9. Нико Уильямс («Атлетик»);
10. Родриго («Реал»);
11. Майкл Олисе («Бавария»);
12. Луис Диас («Ливерпуль»);
13. Брэдли Барколя («ПСЖ»);
14. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
15. Адемола Лукман («Аталанта»);
16. Рафаэл Леау («Милан»);
17. Коди Гакпо («Ливерпуль»);
18. Кристиан Пулишич («Милан»);
19. Джулиано Симеоне («Атлетико»);
20. Бриан Мбемо («Брентфорд»).
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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