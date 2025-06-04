Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й

Мохамед Салах – лучший вингер мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям. В список лучших вингеров попали 20 игроков:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

2. Ламин Ямаль («Барселона »);

3. Рафинья Диас («Барселона»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Усман Дембеле («ПСЖ»);

6. Букайо Сака («Арсенал »);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

8. Лионель Месси («Интер Майами»);

9. Нико Уильямс («Атлетик»);

10. Родриго («Реал»);

11. Майкл Олисе («Бавария»);

12. Луис Диас («Ливерпуль»);

13. Брэдли Барколя («ПСЖ»);

14. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

15. Адемола Лукман («Аталанта»);

16. Рафаэл Леау («Милан»);

17. Коди Гакпо («Ливерпуль»);

18. Кристиан Пулишич («Милан»);

19. Джулиано Симеоне («Атлетико»);

20. Бриан Мбемо («Брентфорд»).