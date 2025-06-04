Марсело считает, что Винисиус важнее для сборной Бразилии, чем Рафинья: «Вини – самый разносторонний игрок»
Марсело предпочел Винисиуса Рафинье.
Экс-защитник «Реала» выбрал игрока, который наиболее важен для нынешней сборной Бразилии, из двух вариантов – вингер «Реала» Винисиус или полузащитник «Барселоны» Рафинья.
«Вини – самый разносторонний игрок», – заявил Марсело, предпочтя игрока «Мадрида».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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