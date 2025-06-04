Марсело считает, что Винисиус важнее для сборной Бразилии, чем Рафинья: «Вини – самый разносторонний игрок»

Марсело предпочел Винисиуса Рафинье.

Экс-защитник «Реала » выбрал игрока, который наиболее важен для нынешней сборной Бразилии , из двух вариантов – вингер «Реала» Винисиус или полузащитник «Барселоны» Рафинья .

«Вини – самый разносторонний игрок», – заявил Марсело , предпочтя игрока «Мадрида».