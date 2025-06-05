Роналду заменили на 90-й минуте матча с Германией. Форвард забил победный гол Португалии на 68-й

Криштиану Роналду заменили в концовке матча с Германией.

Португалия вышла в финал Лиги наций, одержав победу со счетом 2:1. Роналду забил победный гол на 68-й минуте матча.

На 90-й минуте главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес заменил форварда «Аль-Насра ». Вместо Криштиану на поле вышел Жоау Пальинья .

В финале турнира Португалия сыграет с победителем матча между Францией и Испанией. Второй полуфинал Лиги наций пройдет 5 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.