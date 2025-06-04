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«Мбаппе провел выдающийся сезон. Он был под большим давлением прессы, но завоевал «Золотую бутсу». Конате о форварде «Реала»

Ибраима Конате назвал первый сезон Килиана Мбаппе в «Реале» выдающимся.

26-летний форвард сборной Франции забил 43 гола в 56 матчах в дебютном сезоне за «Мадрид» и выиграл с клубом Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. 

Килиан забил 31 гол в Ла Лиге, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и выиграл «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы.

«Он завоевал «Золотую бутсу». Он был под таким большим давлением со стороны прессы. И провел выдающийся сезон.

Да, Мбаппе не выиграл крупный трофей в этом сезоне, но он играет не один, ему нужна команда», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoИбраима Конате
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