«Мбаппе провел выдающийся сезон. Он был под большим давлением прессы, но завоевал «Золотую бутсу». Конате о форварде «Реала»
Ибраима Конате назвал первый сезон Килиана Мбаппе в «Реале» выдающимся.
26-летний форвард сборной Франции забил 43 гола в 56 матчах в дебютном сезоне за «Мадрид» и выиграл с клубом Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Килиан забил 31 гол в Ла Лиге, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и выиграл «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы.
«Он завоевал «Золотую бутсу». Он был под таким большим давлением со стороны прессы. И провел выдающийся сезон.
Да, Мбаппе не выиграл крупный трофей в этом сезоне, но он играет не один, ему нужна команда», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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