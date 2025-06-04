Ротен заявил, что Мбаппе не заслуживает «Золотого мяча», и призвал игроков сборной Франции агитировать за Дембеле: «Они с Ямалем в другой лиге. «Золотой мяч» – это не просто статистика»
Футбольный эксперт и бывший полузащитник «ПСЖ» раскритиковал некоторых игроков сборной Франции за их недостаточную поддержку Усмана Дембеле в борьбе за «Золотой мяч». Ротен выразил сожаление по поводу того, что Килиана Мбаппе сравнивают с нападающим «Пари Сен-Жермен».
«Килиан Мбаппе не заслуживает быть среди претендентов на «Золотой мяч» в этом году. То, что он получил «Золотую бутсу» и забил более сорока голов за сезон – это еще не основание для включения в список. «Золотой мяч» – это гораздо больше, чем просто статистика, и слава богу, что это так.
Сегодня Ямаль и Дембеле в другой лиге, потому что именно эти двое выделяются», – сказал Ротен.
По его мнению, игроки сборной Франции должны поддерживать Дембеле или уклоняться от ответа.
«Если ты не хочешь говорить, потому что это может повлиять на твои отношения с капитаном Килианом Мбаппе, тогда просто уйди от ответа. Тем более что у всех есть специалисты по коммуникациям, и они умеют это делать.
Они могли просто сказать, что не хотят отвечать на этот вопрос, потому что это индивидуальная награда, и пусть этим занимаются журналисты, вместо того чтобы снова упоминать Килиана Мбаппе, хотя мы все прекрасно понимаем, что он не заслуживает быть в этом списке», – заключил Ротен.