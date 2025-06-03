  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе рассмеялся, глядя на Маркуса Тюрама, когда Дешам попросил игроков Франции поаплодировать выигравшим ЛЧ футболистам «ПСЖ». Дембеле не хлопал
Видео
99

Мбаппе рассмеялся, глядя на Маркуса Тюрама, когда Дешам попросил игроков Франции поаплодировать выигравшим ЛЧ футболистам «ПСЖ». Дембеле не хлопал

Игроки сборной Франции поаплодировали победителям Лиги чемпионов.

В субботу «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые завоевал этот трофей.

Сборная Франции собралась перед полуфиналом Лиги наций против Испании, который пройдет 5 июня. В команду из состава парижан были вызваны Люка ЭрнандесУоррен Заир-Эмери, Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Главный тренер французов Дидье Дешам на командной собрании попросил футболистов сборной поаплодировать игрокам «ПСЖ» в связи с с победой в ЛЧ.

«Наконец-то мы в полном составе, все 25 человек, и это здорово. Разумеется, бурные аплодисменты новым чемпионам Европы. Мы можем им поаплодировать», – сказал Дешам.

В это время за столом сидели два игрока «Интера» – Бенжамен Павар и Маркус Тюрам. Последний своим выражением лица, лишенным эмоций, рассмешил форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Отметим, что вингер «ПСЖ» Усман Дембеле не стал аплодировать, возможно, из уважения к проигравшим партнерам.

«Конечно, есть два игрока, которые были на другой стороне – Бенжамен и Маркус, и они не испытывают тех же чувств, но, эй, это же высочайший уровень. Всегда лучше быть на стороне победителей, но не всегда это получается», – добавил тренер.

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1366 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoПСЖ
logoИнтер
logoКилиан Мбаппе
logoлига 1 Франция
logoМаркус Тюрам
logoБенжамен Павар
logoЛюка Эрнандес
ахахаха
logoДезире Дуэ
logoУоррен Заир-Эмери
logoУсман Дембеле
logoсерия А Италия
logoБрэдли Барколя
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дешам о том, что «ПСЖ» завоевал ЛЧ без Мбаппе: «Килиан уже многое выиграл. У него все же был позитивный сезон, он остается лидером и капитаном сборной»
132 июня, 14:41
Дешам о финале ЛЧ: «Игры не было, «ПСЖ» превосходил «Интер» от начала до конца. Это также победа Энрике, оставшегося верным своим идеям – в ноябре они едва не вылетели»
32 июня, 13:23
Дешам о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Победа в ЛЧ – это здорово, но сезон еще не окончен. Есть обладатель «Золотой бутсы» Мбаппе, Ямаль. Как насчет Левандовского, Рафиньи?»
512 июня, 11:57
«Игра команды важнее футболистов. «Реал» с Мбаппе не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу. Энрике преподал урок миру футбола». Сакки о победе «ПСЖ» в ЛЧ
551 июня, 12:36
Дуэ первым принял участие в трех голах в финале ЛЧ – дубль и ассист в игре «ПСЖ» с «Интером»
5831 мая, 21:25
Главные новости
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
2115 минут назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
425 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
3639 минут назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
445 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
346 минут назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1552 минуты назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
8сегодня, 10:19
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
57сегодня, 10:17
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
34сегодня, 10:15
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
38сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-Байрамом
11 минуту назад
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
117 минут назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
418 минут назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
121 минуту назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
530 минут назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
38 минут назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
148 минут назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
450 минут назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
2сегодня, 09:52