Мбаппе рассмеялся, глядя на Маркуса Тюрама, когда Дешам попросил игроков Франции поаплодировать выигравшим ЛЧ футболистам «ПСЖ». Дембеле не хлопал

Игроки сборной Франции поаплодировали победителям Лиги чемпионов.

В субботу «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые завоевал этот трофей.

Сборная Франции собралась перед полуфиналом Лиги наций против Испании, который пройдет 5 июня. В команду из состава парижан были вызваны Люка Эрнандес , Уоррен Заир-Эмери , Брэдли Барколя , Усман Дембеле и Дезире Дуэ .

Главный тренер французов Дидье Дешам на командной собрании попросил футболистов сборной поаплодировать игрокам «ПСЖ» в связи с с победой в ЛЧ.

«Наконец-то мы в полном составе, все 25 человек, и это здорово. Разумеется, бурные аплодисменты новым чемпионам Европы. Мы можем им поаплодировать», – сказал Дешам.

В это время за столом сидели два игрока «Интера » – Бенжамен Павар и Маркус Тюрам. Последний своим выражением лица, лишенным эмоций, рассмешил форварда «Реала» Килиана Мбаппе .

Отметим, что вингер «ПСЖ» Усман Дембеле не стал аплодировать, возможно, из уважения к проигравшим партнерам.

«Конечно, есть два игрока, которые были на другой стороне – Бенжамен и Маркус, и они не испытывают тех же чувств, но, эй, это же высочайший уровень. Всегда лучше быть на стороне победителей, но не всегда это получается», – добавил тренер.