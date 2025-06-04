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Матвей Сафонов: «Российским клубам было бы тяжело в плей-офф ЛЧ. В группе бы поборолись»

Матвей Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в Лиге чемпионов.

Голкипер «ПСЖ» стал победителем турнира в этом сезоне. Команды из России отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

«На данный момент российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов.

В группе бы поборолись, а дальше было бы тяжело», – сказал Матвей Сафонов.

«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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