Матвей Сафонов: «Российским клубам было бы тяжело в плей-офф ЛЧ. В группе бы поборолись»
Матвей Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в Лиге чемпионов.
Голкипер «ПСЖ» стал победителем турнира в этом сезоне. Команды из России отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.
«На данный момент российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов.
В группе бы поборолись, а дальше было бы тяжело», – сказал Матвей Сафонов.
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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