Матвей Сафонов: «Нынешняя сборная России может стабильно получать результат с топовыми сборными. Возможно, будет одной из команд-лидеров Европы»
Матвей Сафонов считает, что сборная России способна бороться с топ-командами.
«Мое ощущение от того, что я видел – сборная, которая у нас сейчас, спокойно может играть и бороться. За трофеи – это громко сказано, но стабильно играть на высоком уровне и получать результат против топовых сборных – это в силах.
Если закладывать какой-то фундамент, хочется сказать, что, вполне возможно, сборная России будет одной из команд-лидеров Европы. Как только, так сразу», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал сборной России
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