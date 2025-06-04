Матвей Сафонов: «Нынешняя сборная России может стабильно получать результат с топовыми сборными. Возможно, будет одной из команд-лидеров Европы»

Матвей Сафонов считает, что сборная России способна бороться с топ-командами.

«Мое ощущение от того, что я видел – сборная, которая у нас сейчас, спокойно может играть и бороться. За трофеи – это громко сказано, но стабильно играть на высоком уровне и получать результат против топовых сборных – это в силах.

Если закладывать какой-то фундамент, хочется сказать, что, вполне возможно, сборная России будет одной из команд-лидеров Европы. Как только, так сразу», – сказал вратарь «ПСЖ » и сборной России.