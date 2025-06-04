Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
Матвей Сафонов высказался о возможном переходе Ильи Забарного в «ПСЖ».
Ранее появилась информация, что российский вратарь может покинуть «ПСЖ» в случае трансфера украинского защитника «Борнмута».
«Это когда написали? Ночью? Я не видел.
Не стоит верить СМИ. Вы же сами знаете, что СМИ верить нельзя. Стоит верить той информации, которая официальная и идет от клуба, остальному не стоит верить», – сказал вратарь «ПСЖ» и сборной России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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