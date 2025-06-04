Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»

Матвей Сафонов высказался о возможном переходе Ильи Забарного в «ПСЖ».

Ранее появилась информация , что российский вратарь может покинуть «ПСЖ» в случае трансфера украинского защитника «Борнмута ».

«Это когда написали? Ночью? Я не видел.

Не стоит верить СМИ. Вы же сами знаете, что СМИ верить нельзя. Стоит верить той информации, которая официальная и идет от клуба, остальному не стоит верить», – сказал вратарь «ПСЖ » и сборной России.