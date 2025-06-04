«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»

Давид Трезеге считает, что Матвей Сафонов может стать основным вратарем в «ПСЖ».

В минувшем сезоне российский голкипер провел 17 матчей за французский клуб во всех турнирах.

«Сафонов вполне может вытеснить Доннарумму – все возможно. Главное для него – воспользоваться шансом, когда он появится.

И тогда нужно сыграть на высоком уровне, чтобы заслужить доверие тренера и доказать, что он готов стать первым номером», – сказал бывший игрок сборной Франции Давид Трезеге .

Сафонов о конкуренции с Доннаруммой: «Отличная, здоровая. Сильный соперник. Мне нужно доставать из себя максимум»