«Наполи» продлит контракт с Меретом и хочет купить Солера у «ПСЖ»

«Наполи» продлит контракт с Алексом Меретом и хочет купить Карлоса Солера.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 28-летний голкипер подпишет новое соглашение до 2027 года в ближайшее время. Мерет будет получать 2,5 млн евро в год после вычета налогов.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, «Наполи » планирует усилить полузащиту приобретением Солера у «ПСЖ». Отмечается, что переговоры между клубами уже начались.

Минувший сезон 28-летний испанец провел в аренде в «Вест Хэме ». На его счету 31 матч в английской Премьер-лиге, один гол и одна результативная передача.

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