«Наполи» и 33-летний Жуан Жезус продлили контракт на год
«Наполи» продлил соглашение с Жуаном Жезусом.
Контракт клуба с защитником предусматривал пункт, позволяющий осуществить автоматическое продление на сезон-2025/26.
Таким образом, Жезус останется в команде еще на год.
В этом сезоне 33-летний игрок провел 15 матчей в Серии А, отметившись одной голевой передачей. С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Наполи»
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