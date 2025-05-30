«Наполи» и 33-летний Жуан Жезус продлили контракт на год

«Наполи» продлил соглашение с Жуаном Жезусом.

Контракт клуба с защитником предусматривал пункт, позволяющий осуществить автоматическое продление на сезон-2025/26.

Таким образом, Жезус останется в команде еще на год.

В этом сезоне 33-летний игрок провел 15 матчей в Серии А, отметившись одной голевой передачей. С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь .