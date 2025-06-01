Хвича считает себя победителем Серии А: «Я был игроком «Наполи», провел 17 матчей. Команда заслужила победы»
Хвича Кварацхелия считает, что может считаться победителем Серии А.
Вингер перешел из «Наполи» в «ПСЖ» минувшей зимой. Неаполитанцы стали чемпионами Италии в сезоне-2024/25, опередив «Интер» на одно очко.
«Я очень горжусь тем, что выиграл. Я действительно считаю [себя победителем Серии А], потому что я был игроком «Наполи» и сыграл 17 матчей.
Я горжусь. Я все время следил за их играми, и они заслуживали победы», – сказал вингер в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
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