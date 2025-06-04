Александр Мостовой: «Николич – лучший тренер чемпионата. Он даже с «Оренбургом» остался бы в РПЛ, а Мусаев бы вылетел»
Александр Мостовой считает, что Марко Николич сильнее Мурада Мусаева как тренер.
ЦСКА под руководством сербского специалиста занял третье место в Мир РПЛ и завоевал FONBET Кубок России.
«Для меня лучший тренер чемпионата Николич, а не Мусаев. Да, Мусаев с «Краснодаром» стал чемпионом, можно его только поздравить с этим. Но лучший все равно Николич – он сильнее как тренер.
Например, думаю, Николич даже с «Оренбургом» остался бы в РПЛ, а Мусаев с этим же клубом вылетел бы в ФНЛ. Вот и вся разница», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.
Александр Мостовой о том, что Андрей Мостовой назвал его своеобразным: «Смешно. Замарал уважаемую в Европе фамилию. Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет»
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости